Il terzino del Galatasaray Omar Elabdellaoui è rimasto ferito nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno. La situazione

Il terzino del Galatasaray Omar Elabdellaoui è rimasto ferito nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno. Il giocatore ha subito un danno agli occhi a causa di un fuoco d’artificio ed è stato immediatamente ricoverato.

Nella nota pubblicata dal club turco viene segnalato che Elabdellaoui non è in pericolo di vita ma allo stesso tempo serviranno ulteriori esami per quantificare il danno.