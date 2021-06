Galles, Bale: «Abbiamo concesso troppo, siamo arrabbiati»

Gareth Bale è deluso per la prestazione del suo Galles e dell’uscita agli ottavi di Euro 2020: ecco le sue dichiarazioni

Gareth Bale ha parlato ai canali ufficiali della UEFA. Le sue dichiarazioni dopo l’uscita da Euro 2020.

«Siamo partiti bene ma, poi, l’inerzia della partita è cambiata. Nella ripresa abbiamo provato a giocarcela ma abbiamo commesso l’errore di concedere troppo. I ragazzi sono comprensibilmente arrabbiati e frustrati per essere usciti in questo modo. Abbiamo perso un’occasione ma non posso rimproverare nulla alla squadra che ha dato tutto. Sono orgoglioso di loro».