Galliani: «COMPLIMENTI all’Inter per aver vinto lo Scudetto. Vi svelo un RETROSCENA su BERLUSCONI»

Sul palco per l’edizione del Premio Gentleman 2024, l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha rilasciato qualche dichiarazione.

«Non potendo fare il calciatore mi sono detto: cosa posso fare? Ho passato la mia vita tra Monza, Milan e Monza. Berlusconi mi prese al Milan così come siamo stati insieme al Monza: per la città è una grande avventura vista la salvezza. Complimenti a tutti: all’Inter che è arrivata prima meritando di vincere il campionato, il Milan è arrivato secondo. Berlusconi era contento che se non poteva vincerlo il Milan lo vinceva l’Inter: due squadre milanesi in testa».