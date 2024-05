Galliani a SORPRESA: «Finale Coppa Italia? Sarei dispiaciuto se ad Allegri succedesse QUESTO…»

Le parole di Adriano Galliani, ad del Monza, sulla finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve. Tutti i dettagli

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato a margine di un evento per la finale di Coppa Italia.

ATALANTA-JUVE – «Non ho mai fatto un pronostico in vita mia. Se dovesse vincere l’Atalanta stasera sarei felice per Gasperini, ma allo stesso tempo dispiaciuto per il mio amico Max Allegri. Preferisco non dire nulla».

CALCIO ITALIANO – «Già 5 squadre qualificate per la prossima Champions League sono un numero straordinario che non abbiamo mai avuto. Se riuscissimo ad aggiungere anche la sesta sarebbe davvero straordinario. Il tanto bistrattato calcio italiano da due anni è quello che sta facendo meglio in Europa, ma vediamo di non suonare le campane».