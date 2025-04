Gasperini e quello che sarà il suo futuro all'Atalanta: la situazione tra intenzioni, obiettivi e (forse) un rinnovo - Calcio News 24

Gasperini e il futuro dell’Atalanta? La situazione attuale tra un possibile addio oppure la permanenza (a patto di coincidere su tutto)

Quale sarà il futuro di Gasperini all’Atalanta? Tra tante voci ci sono delle certezze.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNews24, in primis l’Atalanta deve andare in Champions, dopo di che ci saranno degli incontri tra le parti per capire se andare avanti o meno.

Gasperini non tralascia nessuna offerta, neanche quella di restare a Bergamo fino al 2026 a determinate condizioni.

La società vuole continuare con Gasp? La Dea è disposta anche ad andare oltre, ma prima è intenzionata a ritrattare con il tecnico a patto di trovare l’intesa giusta (sará determinante la parte americana)

Rinnovo? C’è un contratto fino al 2027 che non è stato ancora messo nel trita-documenti. Possibilità che sembrano remote come la tratta Bergamo-Branzi, ma non si sa mai.

Una vera e propria partita a poker, dove servirà l’intesa di tutti per decidere il futuro dell’Atalanta.