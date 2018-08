La Fiorentina batte l’Heracles, Pioli: «La squadra sta crescendo»

Grazie alle reti di Eysseric e Chiesa, la Fiorentina si è sbarazzata dell’Heracles con il risultato di 2-0 ed ha fatto felice il tecnico Pioli

La Fiorentina ottiene un altro successo nella sua tournee nel Nord Europa. Nella sfida contro l’Heralces andata in scena a Duisburg, infatti, i viola hanno superato con un netto 2-0 la squadra olandese grazie ai sigilli nel primo tempo di Eysseric su rigore e di Federico Chiesa.

LE PAROLE DI PIOLI – L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli si è detto molto soddisfatto per come sta procedendo il pre-campionato della sua squadra e si è espresso così ai microfoni di Radio Bruno: «Stiamo proseguendo la preparazione in maniera molto positiva e stiamo crescendo sul piano della condizione. Il lavoro dei singoli mi sta piacendo sempre di più, perché c’è grande convinzione nei propri mezzi e si sbaglia con sempre meno frequenza la giocata importante. Stiamo crescendo e ci faremo trovare pronti per l’inizio del campionato».