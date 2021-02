Gattuso: «Non si può essere sereni senza dieci giocatori ma niente alibi»

Le parole a Sky Sport del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso in previsione della partita contro il Granada in Europa League

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada. Ecco le sue parole.

NESSUN ALIBI – «Vittoria importante e sofferta contro la Juventus. Siamo in grandissima emergenza. Sicuramente domani sarà molto difficile perché giochiamo contro una squadra spagnola atipica, che gioca in verticale e che ti viene addosso. Non siamo venuti qua in vacanza. Nessun alibi».

GRANADA – «Mi aspetto quel poco che abbiamo preparato e non sottovalutare l’avversario. Come ti vedono in difficoltà ti vengono addosso. Quando hanno palla partono in verticale. E’ complicato, giocare contro le squadre spagnole non è mai semplice perché ti sorprendono».

RITMI – «Non si può essere sereni senza dieci giocatori. Abbiamo solo due cambi. Dobbiamo cercare di essere positivi e trasmettere tranquillità. Io già avevo evidenziato che è impossibile sostenere questi ritmi. Noi e la Juventus abbiamo giocato più partite senza avere mai una settimana piena di lavoro. In Italia siamo la squadra che subito meno infortuni muscolari. Non è un caso».

OBIETTIVO – «L’obiettivo è la Champions League. Quella è la priorità».

OSIMHEN – «Osimhen mi aspetto che migliori la sua condizione fisica e torni sulle sue velocità, a 33/34 all’ora. Ha perso smalto ma è normale. Voglio vederlo attaccare le difese avversarie con continuità».

INSIGNE – «Insigne è uscito perché era stanco e aveva preso una botta al polpaccio. E’ a disposizione e vedremo se farlo giocare».