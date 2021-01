Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport in cui ha commentato la decisione di Goran Pandev di ritirarsi a fine stagione

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport in cui ha commentato la decisione di Goran Pandev di ritirarsi a fine stagione e ha parlato dell’impegno con la Lazio.

PANDEV – «Io denuncio Pandev. E pure voi dovreste andare a fare lo stessa cosa, se davvero intende ritirarsi a fine stagione. Non può fare una cosa del genere, uno che trasmette entusiasmo ogni giorno, uno che ha furore dentro e fuori dal campo. Pandev è il gioco del calcio. Deve ancora arrivare il momento in cui smetterà: vederlo giocare è un piacere».

LAZIO – «Io penso invece che purtroppo ci troveremo di fronte ad una Lazio molto motivata e arrabbiata. E, credo, pure riposata. Forse proprio nel fatto che quest’anno ha giocato molte partite va ricercato il motivo di tali risultati, talvolta positivi e in altre occasioni meno favorevoli. I loro ultimi risultati non sono stati soddisfacenti, ma sono certo che ora troveremo una Lazio in condizioni migliori».