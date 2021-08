Nikola Maksimovic pronto a ricominciare dal Genoa. Il difensore serbo cambia maglia dopo essersi svincolato dal Napoli

Colpo d’esperienza in difesa per il Genoa. Il club rossoblu ha chiuso per l’arrivo del centrale serbo Nikola Maksimovic, rimasto svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Napoli lo scorso 30 di giugno. Lo si può apprendere dal sito della Lega Calcio.