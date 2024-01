Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Torino

PAROLE – «Dragusin? Gli abbiamo fatto un grande in bocca al lupo e mi auguro un percorso roseo per lui, ma è il passato. Abbiamo materiale umano importante da sviluppare, oggi la linea difensiva si è comportata in maniera eccellente, chi è entrato ha fatto bene. Questo è il tipo di mentalità che voglio, bisogna pensare nella solidità della squadra esaltando i singoli giocatori. Sono felice per la prova dei ragazzi. E’ stata una partita gagliarda, disputata bene. Sapevamo di giocare contro una squadra forte sui duelli, le scelte iniziali sono state dettate dalla voglia di inserire in campo giocatori con diverse qualità. Se in questo momento della stagione abbiamo questo ci meritiamo questo. Vogliamo migliorarci, sappiamo che è un campionato difficile e siamo pronti».