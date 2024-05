Germania, Nagelsmann ammette: «Hummels e Goretzka delusi»

Julian Nagelsmann, commissario tecnico della Germania, ha spiegato la situazione dei mancati convocati per l’Europeo

Julian Nagelsmann è intervenuto in conferenza stampa tenuta sull’account YouTube della DFB delle esclusioni di Mats Hummels e Leon Goretzka dalla lista dei convocati. Ecco le parole del CT della Germania.

ASSENZE – «Ho avuto delle conversazioni lunghe con entrambi. Erano delusi, è comprensibile. Non sono belle quelle chiacchierate da allenatore, non mi piace farle. Vorresti portare tutto il mondo con te, ma alla fine, in qualità di ct, devo prendere una decisione nell’interesse della squadra. Hanno fatto tutto il possibile per essere presenti. È comprensibile che non siano brutti dialoghi, ma ovviamente ce ne sono di più belli nella vita»