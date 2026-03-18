Giampaolo Cremonese, ora è ufficiale: è lui il nuovo allenatore dopo l’esonero di Nicola. Il comunicato del club con tutti i dettagli

Giampaolo Cremonese, è stato ufficializzato il nuovo allenatore del club grigiorosso dopo l’esonero di Davide Nicola. Il comunicato

La stagione della Cremonese si arricchisce di un nuovo e cruciale capitolo. Nelle scorse ore, la società ha comunicato una decisione netta per tentare di dare una svolta al proprio campionato: la fine del rapporto professionale con Davide Nicola. Il mister è stato ufficialmente sollevato dall’incarico dopo le ultime prestazioni.

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Il ritorno in grigiorosso: la scelta della società

Al suo posto, la dirigenza ha optato per un volto già noto alla piazza sportiva di Cremona. La Cremonese ha infatti comunicato di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Marco Giampaolo.

Per il nuovo mister non si tratta di un esordio assoluto all’ombra del Torrazzo. Il suo ingaggio rappresenta a tutti gli effetti un ritorno in grigiorosso, avendo già guidato la formazione lombarda durante la stagione 2014-2015, quando la squadra militava nel campionato di Serie C.

Un veterano della Serie A: i numeri e la carriera

La scelta della società è ricaduta su un profilo che garantisce una conoscenza capillare del calcio italiano. Con ben 345 partite collezionate in Serie A nell’arco di venti anni di carriera, il tecnico abruzzese si posiziona tra gli allenatori più esperti e navigati in circolazione.

Il suo lungo percorso professionale lo ha visto sedere su panchine di piazze importanti, accumulando un prezioso bagaglio di esperienze. Nel corso degli anni, ha infatti guidato squadre del calibro di:

Cagliari

Siena e Catania

Cesena ed Empoli

Sampdoria e Milan

Torino e Lecce

La nota ufficiale diramata dal club si conclude con un messaggio formale e accogliente, sancendo l’inizio di questo nuovo capitolo: «La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro».