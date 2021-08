Giudice Sportivo Serie A, gli squalificati in vista della terza giornata

Il Giudice Sportivo ha reso noti gli squalificati dopo la seconda giornata di Serie A

Il Giudice Sportivo di Serie A ha comunicato le decisioni prese al termine della seconda giornata e in vista della terza. È solo uno il calciatore squalificato, oltre a Osimhen su cui resta in sospeso ancora il ricorso, per il prossimo turno.

Si tratta di Kelvin Amian, difensore dello Spezia espulso nella sconfitta per 6-1 dei liguri contro la Lazio.