Gli anti-Napoli: Provedel, Barella, Bennacer, Lookman e Alex Sandro

L’Index F60 di Opta ha stilato i migliori giocatori per rendimento della Serie A: ecco chi sono gli “Anti-Napoli” del campionato

Nell’Index F60 pubblicato da Opta, che attraverso una serie di calcoli determina una valutazione del rendimento dei giocatori della Serie A, la parte del leone non può che farla il Napoli, occupando ben 9 posizioni delle prime 20. In pratica l’algoritmo conferma ciò che sta dicendo la visione diretta e – soprattutto – la classifica del campionato che ha risolto la suspense per il titolo da molto tempo. La forza della squadra di Spalletti è data dall’occupare in maniera totale le prime 5 posizioni con Osimhen, Lobotka, Di Lorenzo, Mario Rui (lo avreste detto?) e Kim. Le cose più interessanti, e che inducono qualche riflessione, è vedere chi sono i migliori delle concorrenti, soffermandoci sulle squadre in lotta per un posto in Champions. Non mancano le sorprese.

LAZIO – Se la Lazio è la seconda difesa, il portiere ne ha non pochi meriti. A parte la debacle delle 3 reti subite all’Allianz Stadium, il rendimento di Provedel è stato all’altezza di una squadra che in questo momento è in testa al campionato dei normali.

INTER – Il migliore statisticamente è Barella. Ovviamente i calcoli non guardano al crescente nervosismo del giocatore. Dettato forse anche dalla fatica che fa in questo periodo per compattare una squadra che non risponde come dovrebbe.

MILAN – Tra assenze e calo di rendimento, Bennacer non è più quello della prima parte della stagione, pietra angolare della costruzione architettonica del Milan. Urge revisione, è troppo importante per restituire fiducia e razionalità alla squadra che ha pur sempre lo scudetto sulla maglia e quindi dovrebbe possedere la memoria per sapere come si fa a essere grandi.

ATALANTA – Lookman non è solo un goleador, ma anche un produttore seriale di occasioni (non crediamo, però, che l’algoritmo lo definisca così). Se regalerà un’ultima parte di stagione all’altezza di quel che si è visto ad esempio in Lazio-Atalanta, la Dea potrebbe anche tornare nella grande Europa.

JUVENTUS – Se trovate un solo tifoso della Signora convinto che il migliore del 2022-23 sia Alex Sandro sappiate che non è una persona e neanche – ipotizziamo – lo stesso brasiliano: è l’Index F60 di Opta, che dà ragione al perché Allegri continui a credere in lui a dispetto della vox populi.