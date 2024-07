Gosens Torino, c’è la prima offerta all’Union Berlino – la FORMULA per convincere i tedeschi

Il Torino in pressing su Robin Gosens: prima offerta all’Union Berlino per l’esterno ex Atalanta e Inter: ecco la formula

Presto il nostro campionato potrebbe riaccogliere Robin Gosens dopo appena un’anno dal suo addio all’Inter: il Torino è in forte pressing per riportare in Serie A l’esterno tedesco di proprietà dell’Union Berlino.

Come riferisce Fabrizio Romano i granata hanno presentato la loro prima offerta ufficiale ai tedeschi: prestito con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo al raggiungimento di un certo numero di partite giocate. Il valore della clausola di acquisto sarebbe di circa € 7 milioni più la commissione del prestito e lo stipendio coperto. L’Union chiede qualcosa in più ma i dialoghi sono in corso.