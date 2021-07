Harry Kane: «Voglio giocare contro i più forti al mondo, siamo carichi»

Harry Kane parla alla vigilia della finale di Euro 2020 contro l’Italia: le parole del centravanti dell’Inghilterra

Il capitano della Nazionale inglese ha parlato in conferenza stampa prima della sfida tra Italia e Inghilterra.

BONUCCI-CHIELLINI – «Sono due grandi difensori, hanno esperienza nelle grandi gare. Ho già giocato contro di loro, voglio giocare contro i migliori al mondo. Non sarà una gara solo tra di me e loro».

FINALE – «Abbiamo abbattuto barriere su barriere in questo torneo. Vedere i tifosi per la strada, vederli fuori dall’hotel, fuori dal centro sportivo, è stato bellissimo».

TANTI CAPITANI – «E’ una grande forza per noi. Essere capitano non è facile, è importante avere dei leader intorno a te come loro. Devi essere una guida prima e dopo le partite, se siamo qui è perché tutti qui hanno dato un contributo ai giovani in rosa. Ogni gara che giochi fai esperienza e tutti hanno ricoperto un ruolo importante».