Hellas Verona, in arrivo Caprari: sarà il sostituto di Zaccagni

In casa Sampdoria si chiude il capitolo legato al futuro di Caprari: l’attaccante va al Verona. Ormai è fatta

Chiusa un’altra operazione in uscita per la Sampdoria. Gianluca Caprari, dopo la doppia esclusione dai convocati, è pronto a lasciare Genova, direzione Verona.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’attaccante blucerchiato, che ha praticamente rotto i rapporti con la società, è ormai ad un passo dal trasferimento all’Hellas Verona di Eusebio Di Francesco. Operazione ormai chiusa per un prestito gratuito con obbligo di riscatto in caso di salvezza per il giocatore, pronto a rimpiazzare il partente Zaccagni.