Hellas Verona, suggestione Ribery. Lo consiglia...Toni

Il mercato dell’Hellas verona potrebbe non essere finito. Occhi su Franck Ribery, al momento senza alcun contratto

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l’Hellas Verona potrebbe presto mettere a segno un altro colpo per il reparto offensivo. Si tratta di Franck Ribery, al momento senza squadra dopo l’addio dato alla Fiorentina negli scorsi mesi. Accostato alla Lazio e sfumato il ritorno al Bayern Monaco, il francese ha molte richieste dall’Arabia Saudita, ma vorrebbe continuare a giocarsi le sue carte in Serie A.

Asso nella manica della società scaligera potrebbe essere Luca Toni, amico ed ex compagno dell’esterno transalpino che in quel di Verona ha vissuto una seconda giovinezza. L’ex bomber avrebbe già parlato con Ribery per spingerlo alla corte di Di Francesco,