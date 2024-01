Henderson-Juve, il centrocampista inglese vuole lasciare l’Arabia Saudita: tutti i dettagli della possibile operazione di calciomercato

Henderson-Juve, il centrocampista inglese vuole lasciare l’Arabia Saudita: tutti i dettagli della possibile operazione di calciomercato.

Da alcune settimane gli agenti hanno infittito i colloqui con alcune grandi realtà europee. Trovando nelle ultime ore terreno fertile, in particolare, con la Juventus, che ha ascoltato con attenzione richieste avanzate e scenari prospettati dall’entourage di Henderson. La suggestione del calciomercato che porta al nazionale inglese sta prendendo piede soprattutto in virtù di quella che si configura come l’effettiva sostenibilità economica dell’operazione agli occhi dei vertici della Continassa. Pur di lasciare un calcio e un mondo in cui, evidentemente, non si è mai calato con successo, il centrocampista inglese è disposto a un importante sacrificio in termini di soldi.

L’operazione con i bianconeri potrebbe prendere quota in prestito e con un ingaggio da due milioni fino a giugno. Il problema sarebbe relativo alla distanza sulla durata: la Vecchia Signora offre sei mesi con opzione, mentre il giocatore chiede subito 18 mesi. Lui ha voglia di lasciare l’Arabia Saudita subito e ha chiamato la Juve: la sua resta un pista e un’ipotesi concreta per la mediana di Allegri. Lo scrive Tuttosport.