Henderson Juve, c’è da sciogliere il nodo con Allegri. La situazione

Calciomercato: accordo con Giuntoli per portare Henderson alla Juve. Manca l’ultimo ok di Allegri. La situazione

Ultime novità per quanto concerne il calciomercato bianconero. Henderson ha raggiunto già un accordo di massima con Giuntoli per trasferirsi alla Juve, ma manca ancora l’ultimo, definitivo ok da parte del tecnico Massimiliano Allegri: dimostrandosi assai titubante sull’acquisto del centrocampista, nonostante talento ed esperienza non gli manchino per dare il salto di qualità alla stessa Juve.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Allegri è dubbioso per quanto concerne l’equilibrio dello spogliatoio e l’impatto emotivo del centrocampista, senza considerare il fattore crescita dei giovani della Next Gen. Staremo a vedere come si evolverà la situazione