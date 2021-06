Danimarca, Hjulmand: «Difficile credere che questa sia la realtà»

Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, parla dopo il passaggio ai quarti di finale di Euro 2020: ecco le sue parole

Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, commenta il passaggio del turno dopo la vittoria contro il Galles.

«È difficile credere che questa sia la realtà. Io ammiro i miei ragazzi e il fatto che siano così in grado di lottare. Non importa chi gioca, loro continuano a giocare bene. I miei giocatori sono dei veri guerrieri. Siamo in grado di essere flessibili. Durante la partita non tutto è stato perfetto ma siamo migliorati pian piano ed è qualcosa che abbiamo fatto diverse volte».