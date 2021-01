Ibra, col c.t è pace fatta: la nazionale all’orizzonte dopo 5 anni

Ibra in nazionale dopo 5 anni, obiettivo Europei 2021, come riporta Gazzetta dello sport, sarebbe pace fatta col c.t della Svezia Andersson

Ibra in nazionale dopo 5 anni, obiettivo Europei 2021, come riporta Gazzetta dello sport, sarebbe pace fatta col c.t della Svezia Andersson. La rosea di questa mattina a pag. 9 racconta di un Ibrahimovic in prima linea con il Milan e poi eventualmente con la Svezia, con la necessità di suddividere le priorità attuali.

CHIARITI- «Ci siamo incontrati e chiariti, mi ha detto di non avermi mai dato

del razzista. Se Zlatan apre la porta, dobbiamo parlare. Quello che ci siamo detti rimane fra di noi. Comunque vada, sarò. criticato». Queste le parole di Andersson ai media svedesi prima di Capodanno.