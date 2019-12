Ibrahimovic Bologna, Bigon: «Contatti tra lui e Mihajlovic. Deciderà lui»

Il Bologna è una delle possibili destinazioni di Ibrahimovic: il direttore sportivo Bigon fa il quadro della situazione

Ibrahimovic al Bologna: sogno o realtà? Pare che in questo momento soltanto lo svedese abbia la risposta alla domanda. Il ds dei felsinei, Riccardo Bigon, ha riassunto lo storico dei contatti con l’attaccante prima di Udinese-Bologna.

Il dirigente rossoblù afferma a Rai Sport: «C’è stato contatto con Mihajlovic per l’amicizia che li lega e per le eventualità future. La scelta è solo sua e sarà lui a decidere cosa fare in chiusura della sua grandissima carriera».