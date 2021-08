Ihattaren, dalla Juve alla Sampdoria: pronto il prestito del classe 2002

Il giovane Ihattaren potrebbe essere girato in prestito dalla Juventus alla Sampdoria. La novità sul trequartista

La Juve ha avviato una trattativa con il Psv per Ihattaren. Ma il giovane olandese potrebbe non restare in bianconero, qualora l’affare andasse a buon fine.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio via Twitter, infatti, il talentuoso trequartista classe 2002 potrebbe essere girato subito dalla Juve alla Sampdoria per farlo maturare e crescere una stagione in Serie A. Ci saranno novità nelle prossime ore.

