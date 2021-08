Infortunio Amad Diallo, niente Feyenoord: rimane al Manchester United

Sfortuna per Amad Diallo che stava per passare al Feyenoord: l’ex Atalanta resterà al Manchester United a causa di un infortunio

Amad Diallo era ormai un giocatore del Feyenoord: definito il prestito dal Manchester United ma un infortunio blocca tutto. Il comunicato.

«Il Manchester United può confermare che Amad ha subito un infortunio muscolare alla coscia in allenamento e probabilmente starà fuori per sei settimane. Sfortunatamente, questo è successo poco prima del suo prestito pianificato e il trasferimento al Feyenoord. Amad rimarrà allo United e si ripristinerà in piena forma».