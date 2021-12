Infortunio Callejon, le condizioni dell’attaccante della Fiorentina

Infortunio Callejon, lo spagnolo costretto a lasciare il campo anzitempo in Fiorentina-Sassuolo: le sue condizioni

Piove sul bagnato in casa Fiorentina. Il club viola, sotto in casa contro il Sassuolo, ha perso a fine primo tempo, per infortunio, Josè Callejon.

L’esterno spagnolo ha accusato un fastidio muscolare ed è stato sostituito all’intervallo da Saponara. Nei prossimi giorni maggiori indicazioni sul suo problema.