Infortunio Tonali, parla Gravina: «Ho sentito il giocatore e un allarme c’è ma è di livello moderato. Gli esami…»

Infortunio Tonali, Gravina svela sull’ex Milan: «Ho sentito il giocatore e un allarme c’è ma è di livello moderato»

L’uscita dal campo di Sandro Tonali durante Barcellona Newcastle, gara di ritorno degli ottavi di Champions League, ha immediatamente fatto scattare l’allarme in vista del prossimo impegno della Nazionale. L’Italia, infatti, si prepara alla sfida contro l’Irlanda del Nord a Bergamo, primo appuntamento — si spera — del percorso playoff verso il Mondiale 2026, e le condizioni del centrocampista rappresentano un tema di grande attenzione per lo staff azzurro. Ecco le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina:

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GRAVINA SU TONALI – «Ho sentito il giocatore in collegamento con il mister e il nostro medico, era più sereno rispetto a quando è uscito, un allarme c’è ma è di livello moderato»

«Gli esami hanno dato rassicurazioni, c’è da recuperarlo e lo faremo con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Nelle prossime ore vedremo l’evoluzione, ma ci sono condizioni di ottimismo».