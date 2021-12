Napoli, Insigne non recupera: Milano sempre più lontana

Il Napoli dovrebbe fare a meno di Insigne per la sfida contro il Milan: il capitano ancora dolorante al polpaccio potrebbe non partire con la squadra

Il Napoli non riesce a recuperare Insigne per la sfida di San Siro contro il Milan. Uno scontro al vertice che non vedrà uno dei protagonisti più attesi.

Il capitano azzurro è ancora alle prese con il fastidio al polpaccio e non dovrebbe esserci nemmeno per la panchina. A riferirlo il Corriere dello Sport.