Insigne stecca a San Siro ma resta nei radar dell’Inter: i dettagli

Marotta non perde di vista Lorenzo Insigne, in scadenza col Napoli. Fari puntati sul fantasista ieri nel match di San Siro

Beppe Marotta ha strizzato l’occhio a Lorenzo Insigne nel pre-partita del big match tra Inter e Napoli. «Certe opportunità vanno colte» si è lasciato sfuggire l’Ad nerazzurro sul fantasista, in scadenza con il club partenopeo.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come quella di ieri sia stata una partita strana per Insigne, che aveva gli occhi puntati addosso anche in riferimento al suo futuro. Chissà che la prossima stagione non possa giocare la sfida a maglie invertite, con i tifosi del Napoli che si augurano invece di continuare a vederlo con la numero 24 azzurra. Il nazionale campione d’Europa non incide nella gara del Meazza a parte l’assist per Zielinski, ma resta comunque nel mirino nerazzurro.