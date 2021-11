Insulti razzisti a Maignan: il tifoso fa una proposta per scontare la pena

Il tifoso daspato per insulti razzisti a Maignan ha fatto una proposta per scontare la pena

Secondo quanto riportato dalla Stampa, il tifoso della Juventus che ha ricevuto il Daspo per 3 anni dopo gli insulti razzisti a Maignan avrebbe fatto una proposta per scontare la sua pena.

L’idea sarebbe quella di fare volontariato nella ‘Casa di Abraham’, un’associazione che si occupa di aiutare i migranti. Inoltre il tifoso sarebbe disposto ad andare nelle scuole per spiegare perché il suo gesto sia stato sbagliato per combattere il razzismo in Italia.