Inter in attesa di Eriksen, fissato il ritorno del danese a Milano

L’Inter aspetta Christian Eriksen qualora ci fosse anche una sola minima possibilità di poterlo riavere: ecco quando sarà a Milano

L’Inter è pronta a riabbracciare Christian Eriksen. Il centrocampista danese tornerà presto a Milano per effettuare tutti i controlli che definiranno per bene la sua situazione.

Come riporta Tuttosport l’Inter aspetterà, se ci sarà anche una sola possibilità di rivederlo in campo in Italia (difficile, anzi, impossibile se i medici non gli toglieranno il defibrillatore automatico). Lo si capirà probabilmente fra poco, visto che Eriksen potrebbe seguire a distanza di pochi giorni Calhanoglu: a Milano, infatti, tutti aspettano il danese per la seconda metà della settimana ventura, quando si sottoporrà a nuovi esami e lo staff medico nerazzurro potrà valutare ancora meglio la cartella clinica del giocatore dopo il ricovero e l’intervento al cuore svolto il 17 giugno scorso a Copenaghen.