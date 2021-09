Inter, Bastoni out: malumori sulla gestione in Nazionale

Bastoni non sarà a disposizione di Inzaghi per la gara contro la Sampdoria. Inter irritata con la Nazionale azzurra per la gestione del difensore

Alessandro Bastoni fuori dalla lista dei convocati per il match tra Inter e Sampdoria, come annunciato già ieri in conferenza stampa da Simone Inzaghi.

Come svela La Gazzetta dello Sport, lo stop del difensore ha provocato un po’ di malumore in casa nerazzurra dopo gli impegni del giocatore con la Nazionale azzurra, anche se Inzaghi non ha voluto polemizzare con la Federazione e il Ct Mancini. L’Inter sperava in una gestione migliore di Bastoni, visto che nei giorni precedenti al match contro la Lituania (dove ha giocato l’intera gara) non era al meglio della condizione per via di una contusione.

