Le ultime in casa Inter direttamente da Appiano Gentile: ecco le condizioni di Matteo Darmian e Alessandro Bastoni

Come appreso dalla redazione di InterNews24 l’esterno nerazzurro Matteo Darmian ha lavorato parzialmente in gruppo con i compagni.

Nulla di grave per Alessandro Bastoni, solo una botta per il difensore uscito ieri dal campo in via precauzionale: sarà regolarmente a disposizione contro il Torino.