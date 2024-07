Inter, UFFICIALE l’addio di Cuadrado dopo un anno: il COMUNICATO

L’annuncio ufficiale dell’Inter sull’addio di Juan Cuadrado al club nerazzurro dopo una stagione. I dettagli

L’Inter, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l’addio di Juan Cuadrado.

COMUNICATO INTER – «Una stagione in nerazzurro e la conquista dello Scudetto della Stella: Juan Cuadrado e l’Inter si salutano. L’esterno colombiano, arrivato nell’estate del 2023, ha collezionato 12 presenze complessive: 10 in campionato e 2 in Champions League. A Cuadrado, campione d’Italia in nerazzurro e vincitore della Supercoppa Italiana, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista. Grazie, Juan!».