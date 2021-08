Inter Dinamo Kiev, arriva subito il primo gol di Dzeko – VIDEO

Inter Dinamo Kiev, arriva subito il primo gol di Edin Dzeko con la maglia dei nerazzurri. Il centravanti bosniaco firma il raddoppio

Ci sono voluti poco più che 30 minuti a Edin Dzeko per firmare il primo gol con la maglia dell’Inter. Il bosniaco, sceso in campo grazie ad un nullaosta, ha firmato il raddoppio nerazzurro contro la Dinamo Kiev.

Raccolto un lancio millimetrico di Barella, Dzeko lanciato in campo aperto ha superato il portiere degli ucraini e ha depositato la sfera in rete per il più facile dei gol.