Inter, dirigenti in sede per Sassuolo-Atalanta: Conte è tornato a Torino

Secondo quanto riporta Gazzetta.it i dirigenti dell’Inter sarebbero rimasti in sede per vedere Sassuolo-Atalanta mentre Conte è tornato a Torino

La giornata odierna potrebbe consegnare lo scudetto all’Inter nel caso in cui l’Atalanta non dovesse vincere contro il Sassuolo.

Come riporta Gazzetta.it per vedere la gara decisiva del Mapei Stadium la dirigenza dell’Inter insieme al presidente Steven Zhang potrebbero ritrovarsi in sede. Antonio Conte, invece, è rientrato a Torino e starà con la famiglia.