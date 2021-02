Samir Handanovic taglia il prestigioso traguardo delle 500 presenze in Serie A. Il portiere nerazzurro punta al suo quinto clean sheet consecutivo

Inter-Lazio sarà una partita speciale per Samir Handanovic, il quale scendendo in campo questa sera raggiungerà il traguardo delle 500 presenze in Serie A.

Un grandissimo risultato che il portiere sloveno vorrebbero festeggiare un clean sheet. Se così fosse, l’Inter non subirebbe gol per la quinta partita consecutiva.