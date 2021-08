Inter, infortunio Sanchez: i cileno punta una data. I dettagli

Alexis Sanchez è ancora alle prese con un infortunio muscolare. Il cileno punta il ritorno per una specifica partita dell’Inter

Mercoledì si tornerà a correre ad Appiano Gentile dopo i quattro giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi. Il tecnico dovrà lavorare senza i nazionali ma con un Alexis Sanchez in più.

Il cileno, infatti, non risponderà alla convocazione del Cile (a differenza di Vidal) e punta a tornare a disposizione per la trasferta di Genova contro la Sampdoria, nel weekend del 11-12 settembre. Motivo che sta spingendo la società a non cercare un altro attaccante sul mercato ma a tenere in rosa il giovane Satriano.