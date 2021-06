Inter, la priorità è Brozovic: per Inzaghi il croato è irrinunciabile

La priorità dell’Inter si chiama Marcelo Brozovic: per Inzaghi è irrinunciabile. Pronto il rinnovo

La priorità in casa Inter si chiama Marcelo Brozovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio dovranno presto mettersi seduti con il croato per trovare un’intesa: il centrocampista già un anno fa sembrava sul punto di partire, ma alla fine è rimasto e s’è conquistato un posto da leader con Conte.

Un giocatore insostituibile per l’abilità nelle due fasi: mente e geometra dell’azione offensiva, primo uomo a protezione della difesa in fase di contenimento, dove il lavoro sulle linee di passaggio diventa sempre fondamentale. Inzaghi lo ha detto da subito: ok se bisogna sacrificare un big, ma lasciatemi Brozo. L’uomo sempre in bilico al quale nessun allenatore vuole rinunciare.