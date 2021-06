Inter, Lautaro jolly di mercato: i nerazzurri chiedono 80 milioni

Lautaro Martinez potrebbe essere il jolly di mercato dell’Inter. Non c’è necessità di cederlo, ma se chiedesse di andar via i nerazzurri non faranno barricate

Nella finestra di calciomercato che si aprirà a breve, l’Inter dovrà cedere almeno un pezzo grosso per far quadrare i conti. La decisione è ricaduta su Achraf Hakimi, con il PSG pronto a offrire oltre 70 milioni di euro. L’altro che potrebbe partire porta il nome di Lautaro Martinez.

A breve ci sarà un incontro tra i nerazzurri e l’agente del Toro per il rinnovo, con il club interista che vuole mantenere gli stessi accordi che aveva con i precedenti procuratori dell’argentino: 4,5 milioni a salire a stagione. Ma, come riportato dal Corriere dello Sport, se Lautaro dovesse chiedere di andare via l’Inter non alzare il muro. I nerazzurri, però, chiederanno all’attaccante di portare un’offerta dal almeno 80 milioni.

I DETTAGLI SU INTERNEWS24