Inter, Lautaro ora è un caso: il rinnovo non ha sbloccato il Toro

Lautaro Martinez si è bloccato e anche contro il Milan non è andato a segno, sbagliando un calcio di rigore decisivo

L’Inter pareggia per 1-1 contro il Milan e spreca l’occasione di accorciare il distacco dai rossoneri. Serata da dimenticare per Lautaro Martinez, ancora a secco e che ha fallito un rigore nel primo tempo.

C’è il caso Lautaro all’Inter come evidenzia La Gazzetta dello Sport: il ‘Toro’ è in calo da settimane e nell’ultimo ciclo tra una sosta e l’altra è arrivato il rinnovo fino al 2026 ma nessuna rete. L’argentino sembra nervoso e neanche il nuovo contratto è servito a rilassarlo. Gli manca il gol e fatica ritrovarlo: un vicolo cieco da quale uscire in fretta, se lo augurano ovviamente l’Inter e Inzaghi per rimontare il distacco in classifica dal vertice.

