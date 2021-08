Inter, Lazaro vola al Benfica: i dettagli dell’affare

Calciomercato Inter: Valentino Lazaro vola direzione Benfica. I dettagli dell’affare con il club portoghese

Valentino Lazaro ad un passo dal lasciare nuovamente l’Inter. Nelle prossime ore – come scrive La Gazzetta dello Sport – l’austriaco sbarcherà in Portogallo per accasarsi infatti al Benfica.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Trovato l’accordo per il prestito secco del giocatore, che cercava più spazio e giocare così con continuità anche per riconquistare un posto fisso in Nazionale. Lazaro, inoltre, vuole tornare a sentirsi protagonista, condizione che l’Inter non poteva garantirgli.