Inter, Mkhitaryan: «Eliminazione in Champions? Il motivo è stato QUESTO. Sul futuro...»

Le parole di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell’Inter, sulla sua avventura in nerazzurro. I dettagli

Henrikh Mkhitaryan ha parlato della stagione dell’Inter ai microfoni di ArmSport.

SCUDETTO– «Due mesi prima del derby che poteva decidere lo scudetto, tutta la squadra faceva calcoli per capire se sarebbe stata decisiva: al fischio finale non so cosa mi sia successo, sensazioni indescrivibili. E’ il mio primo scudetto in carriera, non avevo idea di che entusiasmo ci sarebbe stato con i tifosi».

CHAMPIONS– «Solo colpa nostra, probabilmente dopo essere passati in vantaggio a Madrid, e forti dell’1-0 dell’andata, ci siamo rilassati troppo e pensavamo che i problemi fossero finiti. Forse abbiamo sottovalutato l’Atletico e quando hanno pareggiato non sapevamo cosa stesse succedendo in campo. Impariamo da questi errori e andiamo avanti».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24