Inter, nessuno come Lukaku nei top-5 campionati europei: il dato

L’Inter vola in vetta alla classifica grazie ai gol di Romelu Lukaku. Nessun giocatore fra i top-5 campionati europei ha il suo stesso rendimento

Grazie alla doppietta contro la Lazio, Romelu Lukaku ha tagliato il traguardo dei 300 gol in carriera fra club e nazionale ma soprattutto ha agganciato Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica dei cannonieri.

Inoltre, quella di ieri sera è stata la terza doppietta a San Siro per Lukaku. Come riportato da Gazzetta dello Sport, nessun altro giocatore ne ha messe a segno di più in casa fra i top-5 campionati europei.