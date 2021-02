⚔️ | 300



THIS

IS

👟⚽

ROMELUUUUU



3⃣0⃣0⃣ gol in carriera per Big Rom!



Complimenti, @RomeluLukaku9 🔥🔥🔥#InterLazio ⚫️🔵 #FORZAINTER pic.twitter.com/p4K1f2ckYo