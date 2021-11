Inter, rinnovi dirigenza: le firme non arrivano. Il motivo

Non solo i rinnovi dei calciatori in casa Inter, ma anche quelli dei dirigenti. Le firme, però, tardano ad arrivare. Il motivo

Manca sempre meno all’ufficialità dei rinnovi di contratto di tutta la dirigenza dell’Inter. Il presidente nerazzurro Zhang è molto soddisfatto del lavoro dell’area dirigenziale, ed è pronto a prolungare la scadenza degli attuali accordi di Marotta, Ausilio e Baccin.

Come riportato dal Corriere dello Sport, però, l’ufficialità sta slittando per un motivo ben preciso. Il mancato rientro in Italia di Zhang jr sta tardando la formalizzazione dei rinnovi. Una volta superato anche questo piccolo intoppo ci sarà l’atteso via libera.

