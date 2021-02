Inter, Skriniar: «Lazio buona squadra. Lavoriamo per lo Scudetto»

Al termine della super sfida di San Siro tra Inter e Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il difensore nerazzurro Milan Skriniar

La Lazio esce sconfitta da San Siro: l’Inter vince per 3-1, grazie alla doppietta di Lukaku e al gol di Lautaro Martinez. Subito dopo il fischio finale, ha parlato il difensore nerazzurro Milan Skriniar. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport si è soffermato su due aspetti:

VITTORIA – «La Lazio è una buona squadra, sapevamo che partita ci aspettava. Siamo contenti della vittoria, potevamo segnare di più. È un segnale importante, peccato per il gol subito».

PRIMATO – «Lavoriamo sempre per questo, per stare in alto. Siamo contenti, stasera ci godiamo la vittoria e dalla prossima iniziamo a preparare il derby».