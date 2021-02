Inter, Suning rispetterà le scadenze: la risposta alla Covisoc

Tiene sempre banco il momento societario particolare per l’Inter: ecco la situazione relative alle scadenze fissate per giugno 2021

Tiene banco la situazione societaria dell’Inter. La Covisoc, Commissione di vigilanza che monitora la solidità finanziare dei club, avrebbe chiesto a Suning delle garanzie sul rinvio degli stipendi e sulle scadenze fissate a giugno 2021.

Come riportato da Sportmediaset il club avrebbe assicurato l’impegno a rispettare le scadenze ma comunque non si placa la ricerca di un socio per far fronte al momento complicato a livello economico.