Italia Inghilterra, Jorginho vs Sterling: sfida per il Pallone d’oro

La finale di Euro 2020 vedrà anche la sfida tra Jorginho e Sterling: in palio una forte candidatura per il Pallone d’oro

Domenica sera si scende in campo a Wembley per finale dell’Europeo tra Italia e Inghilterra. Una partita che significherà tantissimo per entrambe le Nazionali, ma che potrebbe essere decisiva anche in ottica Pallone d’oro. A Londra si sfideranno infatti, così come accaduto anche in finale di Champions League, Jorginho e Sterling; chi vince, come riportato da La Gazzetta dello Sport, balzerebbe in vetta alle preferenze per la vittoria del trofeo.

Il regista italo-brasiliano ha già vinto la Champions con il Chelsea in questa stagione, mentre l’inglese ha dominato in Premier League con il Manchester City. Manca solo l’ultimo tassello. Ma occhio a Messi che, vincendo la Copa America sempre domenica contro il Brasile, potrebbe fare uno scherzetto a tutti.