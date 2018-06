Italia-Olanda: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Italia-Olanda, amichevole internazionale 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Terza amichevole in programma per la nuova Italia del commissario tecnico Roberto Mancini: avversario odierno è quell’Olanda che a sua volta ha mancato l’accesso al prossimo Mondiale, che si disputerà in Russia tra pochi giorni. Test che servirà ad alternare ulteriormente le forze di un roster tuttora da comporre, in vista delle prossime qualificazioni europee che la nazionale italiana dovrà affrontare per risorgere dall’attuale fallimento. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Italia–Olanda.

ITALIA-OLANDA: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Italia-Olanda: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Italia-Olanda: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Italia-Olanda: probabili formazioni e pre-partita

Punti fermi dell’Italia di Mancini sembrano essere ancora i due calciatori del Napoli Jorginho ed Insigne: restano in campo infatti anche contro l’Olanda, il primo affiancato da Cristante e Bonaventura, il secondo da Belotti e dal prossimo acquisto partenopeo Simone Verdi. Spazio ad alcuni giovani in casa Olanda: con Depay e Promes in avanti fiducia al talento in fieri di Justin Kluivert, nelle mire di calciomercato della Roma di Monchi.

Italia (4-3-3): Perin; Zappacosta, Caldara, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Verdi, Belotti, Insigne. A disposizione: Donnarumma, Sirigu, Bonucci, D’Ambrosio, De Sciglio, Rugani, Baselli, Florenzi, Mandragora, Pellegrini, Balotelli, Berardi, Chiesa, Politano, Zaza. Commissario tecnico: Roberto Mancini

Olanda (3-4-3): Cillessen; Van Dijk, De Vrij, Blind; Hateboer, Strootman, Propper, van Aanholt; Depay, Promes, Kluivert. A disposizione: Zoet, Padt, De Ligt, Janmaat, Aké, De Roon, Berghuis, Vormer, Babel, Wijnaldum, Vilhena, Elia, Weghorst, Kongolo. Commissario tecnico: Ronald Koeman

Di seguito le considerazioni espresse dal commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini per la presentazione dell’incontro amichevole con l’Olanda:

«Sono soddisfatto delle due uscite iniziali. Il gruppo c’è. Abbiamo un bel gruppo e ho avuto l’opportunità di conoscere alcuni ragazzi che non avevo allenato in passato. Il gruppo ha qualità e devo dire che non mi aspettavo di vedere certe cose in questa fase della stagione, con alcuni ragazzi che hanno giocato anche più di 40 partite. Giovani? Li abbiamo, ci sono tanti giovani con qualità importanti e Chiesa è uno di questi. Federico deve pensare a giocare, come gli altri. Dovrà giocare partite difficili e alle quali magari non è ancora abituato, ma in questo modo crescerà tanto. Se deve andare via dalla Fiorentina per crescere? No, conta solo giocare, andare in campo con costanza, non conta la squadra. Balotelli? Lui fa notizia perché a lui non piace parlare e i giornalisti adorano questo tipo di personaggi. Poi, dopo una mancata qualificazione del genere, si va a vedere chi non c’era magari avrebbe potuto dare una mano. E Mario in Nazionale mancava da tanto tempo». Poi su Mondiali: «Non so se andrò di nuovo in Russia, fatemi riprendere. Scherzi a parte, potrei andare a vedere alcune partite dal vivo, ad esempio quelle di Polonia e Portogallo che affronteremo in seguito».

Italia-Olanda: i precedenti del match

Sono venti i precedenti complessivi tra le compagini, bilancio che va in favore dell’Italia: nove le vittorie degli azzurri, otto i pareggi, appena tre le affermazioni dell’Olanda. Proverbiale la sfida di Euro 2000, quando l’Italia, per l’intero arco della gara in inferiorità numerica per via dell’espulsione di Zambrotta, fu in grado di resistere all’Olanda padrona di casa, che sprecò anche un rigore nei novanta minuti. Decisiva poi proprio la lotteria dei penalty, con Toldo super protagonista.

Italia-Olanda: l’arbitro del match

Dirige il fischietto russo Vladislav Bezborodov, classe 1973. Nelle tre gare di Europa League arbitrate in questa stagione, ha un precedente con un club italiano: l’Atalanta, in occasione della vittoria rifilata all’Everton – risultato di 3-0 – nella fase a gironi della competizione. Diciassette gare all’attivo nel campionato russo e sessanta cartellini gialli estratti, ad una media dunque superiore alle tre ammonizioni a partita.

Italia-Olanda Streaming: dove vederla in tv

Italia-Olanda sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in chiaro sulle frequenze di Rai 1. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app RaiPlay e sul sito dedicato raiplay.it.